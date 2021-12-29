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Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı - Son Dakika

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı

29.12.2021 09:26

Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki banklara ve ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlar ise o anları endişeli gözlerle izledi.

Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Alper Hürkan Çetintaş(22) yönetimindeki 34 Z 1090 plakalı, aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Son dakika haberleri! Bağdat Caddesi'nde kaza; 1 kişi otomobil içerisinde sıkıştı

AĞACA ÇARPAN SÜRÜCÜ ARACINDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda bulunan banklara ve ağaca çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri! Bağdat Caddesi'nde kaza; 1 kişi otomobil içerisinde sıkıştı

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Talihsiz sürücü itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi kısa bir süre trafiğe kapandı.

Son dakika haberleri! Bağdat Caddesi'nde kaza; 1 kişi otomobil içerisinde sıkıştı

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Hurda yığınına dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkartma çalışmalarını izleyen meraklı kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle dağıtıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular
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Otomobil, İtfaiye, Bağdat, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı - Son Dakika
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