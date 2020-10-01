Bağdat Caddesi'nin geleceği konuşuldu - Son Dakika

Bağdat Caddesi'nin geleceği konuşuldu

İSTANBUL - Kadıköy'deki mahallelerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini ortak akılla bulmak üzere planlanan 'Konuşan Kadıköy' toplantılarının ilki Bağdat Caddesi oturumu ile başladı. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen toplantıda Bağdat Caddesi'nin geleceği ve turizm potansiyelinin gelecek dönemde nasıl planlanması gerektiği tartışıldı.

Kadıköy Belediyesi'nin stratejik planını hazırlarken mahalle sakinlerinin görüşlerini ve önerilerini almak üzere başlattığı "Anlat Kadıköy" toplantılarının devamı niteliğindeki "Konuşan Kadıköy" toplantılarının ilki, salgının ekonomik anlamda en fazla etkilediği Bağdat Caddesi üzerine düzenlendi. Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB yetkilileri, İstanbul Kalkınma Ajansı yetkilileri, Kadıköy'deki turizm derneği ve platformların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı. Toplantıda Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu. "Konuşan Kadıköy" toplantıları, Bağdat Caddesi özelinde düzenlenecek diğer oturumlar ve farklı mahallelerin sorunlarının konuşulacağı toplantılarla devam edecek. 6 Ekim saat 18.00'de Kadıköy Belediyesi bahçesinde düzenlenecek ikinci toplantıda Hasanpaşa ve Rasimpaşa Mahallelerinin sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak.

"Birlikte hareket etmeye önem vermeliyiz"

Moderatörlüğünü eski bir Kadıköylü olan Prof. Dr. Murat Güvenç'in üstlendiği ilk toplantının açılış konuşmasını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptı. Kadıköy'ün kent belleğinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Odabaşı, "Bağdat Caddesi gibi turizm potansiyeline sahip önemli bir bölgenin geleceğini konuşurken birlikte hareket etme fikrine daha çok önem veriyoruz. Kuşkusuz geleceği konuşurken dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Bunlardan ilki, mevcut durumun ne olduğunu etraflıca anlayabilmek. Bir diğer önemli nokta ise dünyada Bağdat Caddesi gibi ciddi potansiyel sahibi caddelerin nasıl planlandığı, yönetildiği ve bu gibi caddeler üzerine güncel dönüşümlerin neler olduğudur. Bizim geliştireceğimiz ortak akılla bu örneklerin hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu tartışacak ve bizim için en doğru olanın ne olduğu konusunda fikir birliğine varacağız" dedi. Bağdat Caddesi'nde yaşayan Kadıköylülerin isteklerini dikkate alacaklarını belirten Odabaşı, "Caddenin sahip olduğu tarihi değerleri korumak nasıl ki hassas noktalarımızdan biriyse, caddeye değer katma fikri de aynı hassasiyetle üzerine durduğumuz konulardan biridir. Kamusal alanların düzenlenmesi, yeniden biçimlendirilmesi, ihtiyaçlar ve potansiyeller gözetilerek iyileştirilmesi ve planlanması, 'ben yaptım oldu' yaklaşımıyla ele alınamaz. Bu noktada, değerli kurum temsilcilerinin fikirleri ve aynı şekilde İstanbulluların değerlendirme ve görüşleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Özel araç sayısı arttı"

Bağdat Caddesi için yönetim planlaması yapılması gerektiğinin ön plana çıktığı toplantıda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Berkmen, "Caddenin kendine ait çok ciddi avantajları var. Bağdat Caddesi'ndeki işletmelerin bahçeli olması özellikle pandemi döneminde bir avantaj yarattı. Ancak salgınla beraber özel araç yoğunluğu arttı, toplu taşıma kullanımı azaldı. Bir ailede bir araç varsa bu sayı 2'ye, 3'e çıktı. Mevcuttaki otopark sorunu katlanarak artacak ve bu Kadıköy'ün farklı ilçelerinde hissedilecek" tespitinde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sırma Turgut ise kentsel dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenen bölgelerin başında Bağdat Caddesi'nin olduğunu söyledi. Bu sürece pandeminin de eklendiğini hatırlatan Turgut "Bağdat Caddesi en yorgun halindeyken bir de salgın çıktı ve salgınla beraber caddede ticaret ve turizm kesintiye uğradı. Bu yüzden burada standarda ve plana ihtiyacımız var" dedi.

"Bağdat Caddesi'nin markası yok"

Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alparslan da Bağdat Caddesi'nin 7/24 yaşayan güvenli bir alan olduğunu belirterek "Bir yerde güvenlik zafiyeti var ise turistler oraya gelmez. Turist para da harcamak istemez. Bağdat Caddesi'nin en önemli sorunlarından biri, markasının olmaması." diye konuştu. Yerli turist açısından Bağdat Caddesi'nin çok önemli olduğunu vurgulayan TURSAB Asya Bölge Temsil Kurulu Üyesi Esra Başeksioğlu ise, "Caddede kapanan mağazalar nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısında da azalma yaşandı. Caddedeki mağazaların, dükkanların ve işletmelerin kapanmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum." dedi.