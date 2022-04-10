Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet

10.04.2022 18:23

Gelen son dakika haberlerine göre Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet Özveriyle çalışan kadın trafik polisleri havadan görüntülendi Kadıköy Bağdat Caddesi'nde görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle çalışıyor.

Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet

Özveriyle çalışan kadın trafik polisleri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy Bağdat Caddesi'nde görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle çalışıyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurları, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıl dönümünde İstanbul'un önemli caddelerinden olan Bağdat Caddesinde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor. Trafikte görev yapan kadın polisler, özellikle denetimde kural tanımayan sürücülere de göz açtırmıyor. Kadın trafik polislerine, en büyük desteği de kadın sürücüler veriyor. Öte yandan trafik düzenini sağlamak için özveriyle çalışan kadın trafik polisleri havadan dron ile görüntülendi.

"Kadın trafik polislerini çok seviyoruz"

Konu hakkında konuşan kadın sürücülerden, Bergin Osmanağaoğlu, "Kadın sürücüleri trafikte görmek beni çok mutlu ediyor. Kadın trafik polislerini çok seviyoruz." dedi.

"Polis teşkilatının 177. Yılı kutlu olsun"

Esra Ersan isimli bir kadın sürücü ise, "Bağdat Caddesi'nde kadın trafik polislerini görmek gurur verici. Polis teşkilatının 177. Yılı kutlu olsun. Kadın polislerimizi her daim her ortamda görmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet

YORUMLAR
500
Trafik denetiminde 10 sürücü cezadan kaçamadı Trafik denetiminde 10 sürücü cezadan kaçamadı Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Tragger, Kadıköy, Bağdat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Çağlar Söyüncü kariyerinin en büyük transferini yapıyor!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement