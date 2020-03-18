Bağdat Caddesi sessizliğe büründü, kafeler kepenk kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat Caddesi sessizliğe büründü, kafeler kepenk kapattı - Son Dakika

Bağdat Caddesi sessizliğe büründü, kafeler kepenk kapattı

14 dakika önce

İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Bağdat Caddesi sessizliğe büründü, kafeler kepenk kapattı, System.String[]

İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi ve Kalamış, Fenerbahçe de sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'Korona virüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile geçtiğimiz gün 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İstanbul'da uygulanmaya devam etti. Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi ve Kalmış Fenerbahçe'de bulunan kafeler kepenk kapattı.

Bağdat Caddesi'nde bulunan kafe esnafı, "Normalde bu saatlerde doluyuz. Müşterilerimiz çok, kahvaltı masalarımız baya oluyordu. Korona virüsünden dolayı, hastalıktan dolayı kafeler kapalı, çevre boş, insanlar dışarı çıkmıyor. Her yer kapalı ve 2'nci bir emre kadar kapalı olacak. Cadde çok sakin kimse sokağa çıkmıyor " diye konuştu.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Fenerbahçe, İstanbul, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüs Tarihi Eyüpsultan Meydanı simitçilerini vurdu
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı         
19:53
Yetkililerin Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti         
17:15
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 10:50:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat Caddesi sessizliğe büründü, kafeler kepenk kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]