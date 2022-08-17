Birçok kişi tarafından merak edilen, Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. İstanbul'un en bilinen caddeleri arasında yer alan Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı mı? Bağdat Caddesi trafiğe açık mı? Bağdat Caddesi ne zaman trafiğe açılacak? İşte detaylar.

BAĞDAT CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI MI?

İstanbul'un en bilinen caddeleri arasında yer alan Bağdat Caddesi, 18 Ağustos Perşembe günü saat 06:00'dan itibaren 4 ay boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. IBBCOZUM'den gelen SMS ile vatandaşlara bilgi verildi. Gönderilen SMS ise şu şekildeydi;

''Bağdat Caddesi 05.08. 2022 tarih ve UTK2022/28-49 sayılı UTK Kararı doğrultusunda 120 gün süre ile trafiğe kapatılmıştır. Alternatif yol güzergahı için ibb.gov.tr den detaylı bilgi alabilirsiniz''

Şeklinde vatandaşlara bilgilendirilme yapıldı.

GÜZERGÂH DEĞİŞTİREN İETT OTOBÜSLERİ HANGİLERİ?

Bağdat Caddesinin trafiğe kapatılmasından dolayı, Bağdat Caddesini kullanmakta olan birçok İETT otobüsü güzergâh değiştirdi. Güzergâh değiştiren otobüsler aşağıda belirtilmiştir.