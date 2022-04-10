Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı - Son Dakika
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Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı

10.04.2022 13:57
Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı

İSTANBUL'da havanın ısınmasıyla vatandaşlar, kendini dışarı attı.

İSTANBUL'da havanın ısınmasıyla vatandaşlar, kendini dışarı attı. Kadıköy Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı.

Güneşli bir pazar gününe uyanan İstanbullular, Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'ne akın etti. Termometreler 21 dereceyi gösterirken; vatandaşların bir kısmı aileleri ve arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaparken, bazıları piknik yaptı. Bağdat Caddesi'nde ise yürüyüş yapanlar yoğunluk oluşturdu.


Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı
Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı
Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı
Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı
YORUMLAR
500
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Caddebostan Sahili, Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı - Son Dakika
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