BAĞDAT CADDESİ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI - Son Dakika

BAĞDAT CADDESİ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul Bağdat Caddesi'nde, cadde ve sokaklar boş kaldı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul Bağdat Caddesi'nde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. Normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi'nde birkaç vatandaş ve araç görüldü. Polis ekipleri, araçları durdurarak denetim yaptı. Araç sahiplerine belge ve kimlik sorarak genelge kapsamında çıkış izni olan araçlara geçiş izni verdi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:56 Kaynak: DHA
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