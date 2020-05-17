Bağdat Caddesi yasağın ikinci gününde boş kaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul Bağdat Caddesi'nde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. Normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi'nde birkaç vatandaş ve araç görüldü. Polis ekipleri, araçları durdurarak denetim yaptı. Araç sahiplerine belge ve kimlik sorarak genelge kapsamında çıkış izni olan araçlara geçiş izni verdi.