Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi yeniden cazibe merkezi
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Bağdat Caddesi yeniden cazibe merkezi

22 dakika önce

Kamu Bankaları'nın konut kredilerinde faiz oranlarını %1'in altına çekmesiyle Gayrimenkul Sektörü'nde yeniden başlayan hareketlilik en çok İstanbul Bağdat Caddesi'nde kendini gösteriyor.

Bağdat Caddesi yeniden cazibe merkezi, System.String[]

Kamu Bankaları'nın konut kredilerinde faiz oranlarını %1'in altına çekmesiyle Gayrimenkul Sektörü'nde yeniden başlayan hareketlilik en çok İstanbul Bağdat Caddesi'nde kendini gösteriyor.

Bağdat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:45 
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