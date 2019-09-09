Bağdat Caddesi yeniden cazibe merkezi
22 dakika önce
Kamu Bankaları'nın konut kredilerinde faiz oranlarını %1'in altına çekmesiyle Gayrimenkul Sektörü'nde yeniden başlayan hareketlilik en çok İstanbul Bağdat Caddesi'nde kendini gösteriyor.
Kamu Bankaları'nın konut kredilerinde faiz oranlarını %1'in altına çekmesiyle Gayrimenkul Sektörü'nde yeniden başlayan hareketlilik en çok İstanbul Bağdat Caddesi'nde kendini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:45
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