BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe hiçe sayılırken bazı vatandaşların da maske takmadğı görüldü.

Bugün itibariyle 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması, saat 11.00 itibariyle 4 saatliğine kaldırılmıştı. Bu sürede aileleriyle gelen çocuklar parklarda oynadı, sahillerde yürüyüş yaptı. Bağdat Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Çocuklar için kısıtlamanın başlamasına ragmen, ailelerinin yanında bazı çocuklar caddede dolaştı.