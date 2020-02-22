Bağdat Caddesindeki feci kazanın ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat Caddesindeki feci kazanın ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Bağdat Caddesindeki feci kazanın ayrıntıları ortaya çıktı

6 saat önce

Bağdat Caddesinde 1' ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Bağdat Caddesindeki feci kazanın ayrıntıları ortaya çıktı, System.String[]

Bağdat Caddesinde 1' ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bankta nişanlısı Berkehan Bulgurcu ile oturduğu sırada aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Cansu Safi'nin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazaya sebep olan sürücünün adliyeye sevk edildiği ve kaza anında alkollü olduğu tespit edildi.


Kadıköy Bağdat Caddesinde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed Enes A. isimli sürücü, otomobiliyle kaldırma çıkarak önce bankta oturan iki kişiye ardından yoldaki başka bir araca çarpmıştı. Sürücü olay yerinden kaçtığı iddia edilirken kazada 1'i ağır 3 kişi de yaralanmıştı. Bankta nişanlısıyla beraber oturan Cansu Safi ağır yaralanırken nişanlısı Berkehan Bulgurcu ile diğer otomobilin çarptığı araçtaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Ağır yaralı Cansu Safi'nin hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. Ayrıca kazaya sebep olan sürücü Muhammed Enes A.'nın daha sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, kaza sırasında alkollü olduğu da öğrenildi. - İSTANBUL

Muhammed Enes, Bağdat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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