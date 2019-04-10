Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesindeki Ünğan Cinayetinde 2 Kişi Tutuklandı

Bağdat Caddesindeki Ünğan Cinayetinde 2 Kişi Tutuklandı

29 dakika önce

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bağdat Caddesindeki Ünğan Cinayetinde 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA 

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Büyükçekmece'de 2014 yılında İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık İlhan Ünğan, geçtiğimiz pazar günü Bağdat Caddesi'nde eşi ve oğlu yanındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan otomobili Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bularak şüphelilerin saklandığı evi tespit etti. Önceki gün Sultangazi'de sözkonusu adrese düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya karıştığı belirtilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi. 

ÜNĞAN'IN YERİNİ ADAMI SÖYLEDİ İDDİASI

Gözaltındaki şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. İddiaya göre, E.Ö. ve C.D. emniyetteki ifadelerinde silahlı saldırıyı kabul ederek, İlhan Ünğan'ın bulunduğu yerin bilgisini, firari olarak aranan adamı T.C.'den aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

BELÇİKA'DAN YASADIŞI YOLLARDAN GELMİŞ

Silahlı saldırıda öldürülen ve kırmızı bültenle aranan İlhan Ünğan'nın uzun süredir Belçika'da bulunduğu, bir süre önce de kaçak yollardan Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. Ünğan'ın yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı belirlendi.

SALDIRAYA KARIŞAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, silahlı saldırgan E.Ö. ve araç kullanan C.D. sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırgan E.Ö. ve aracı kullanan C.D. savcılık sorgusunun ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:32 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Bağdat, Güncel
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