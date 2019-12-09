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Bağdat Havaalanı yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı: 6 yaralı
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havaalanının yakınında bulunan bir askeri üs, 4 Katyuşa füzesi ile hedef alındı. Saldırıda 6 kişi yaralandı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havaalanının yakınında bulunan bir askeri üs, 4 Katyuşa füzesi ile hedef alındı.
Irak ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 6 'savaşçının' yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:44
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