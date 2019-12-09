Son Dakika Haberleri: Bağdat Havaalanı yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı: 6 yaralı
Son Dakika Dünya Bağdat Havaalanı yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı: 6 yaralı - Son Dakika Dünya

Bağdat Havaalanı yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı: 6 yaralı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havaalanının yakınında bulunan bir askeri üs, 4 Katyuşa füzesi ile hedef alındı. Saldırıda 6 kişi yaralandı

Bağdat Havaalanı yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı: 6 yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havaalanının yakınında bulunan bir askeri üs, 4 Katyuşa füzesi ile hedef alındı.


Irak ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 6 'savaşçının' yaralandığı bildirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mark Esper: YPG'ye asla "Sizi Türkiye'den koruyacağız" diye söz vermedik
Trump'ın tehdidine Kuzey Kore'den yanıt: Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Rusya'da el bombalı banka soygunu Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat Havaalanı yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]