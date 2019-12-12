Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika

Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanına yine roketli saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki roketin düştüğü belirtilerek, saldırının hiçbir hasara yol açmadığı vurgulandı. Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD askeri üssü geçtiğimiz Pazartesi günü benzer saldırıya maruz kalmış, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı. ABD, Irak'taki üslerini hedef alan saldırıların gelişmiş roketlerle yapıldığını iddia etmişti. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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