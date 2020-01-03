Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü - Son Dakika

Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.

Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. İran Televizyonu Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı. Pentagon ise olayı doğrulayıp Süleymani'nin ABD başkanı Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü açıkladı. - BAĞDAT

Kasım Süleymani, Bağdat, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:58 Kaynak: İHA
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