Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü - Son Dakika

Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. İran Televizyonu Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı. Pentagon ise olayı doğrulayıp Süleymani'nin ABD başkanı Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü açıkladı.

(İHA)

Bağdat Havalimanı'na saldırı: Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü

Kasım Süleymani, Bağdat, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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