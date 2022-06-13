Irak'ta ABD işgali sonrası yüz binlerce ağacın kesilmesi ülkeyi yeşil alandan yoksun bıraktı. Bu durumun kum fırtınası oluşumunda etkili olduğu ifade ediliyor.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası dolayısıyla Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağdat Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar durduruldu - Son Dakika

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