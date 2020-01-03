Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü - Son Dakika

Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü

6 saat önce

Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi.

Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü, System.String[]

Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı'na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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