Son Dakika › Güncel › Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü
6 saat önce
Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:36 Kaynak: AA
Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı'na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.
Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.
Son Dakika Son dakika: Trump'ın talimatı ile İranlı General Kasım Süleymani öldürüldü İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai'den Amerika'ya gözdağı: Acı bir intikam alacağız İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu