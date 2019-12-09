Son Dakika Haberleri: Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı
Son Dakika Dünya Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı - Son Dakika Dünya

Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı

7 saat önce

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üsse saldırı düzenlendi.

Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı, System.String[]

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, havalimanı ve çevresine 4 Katyusha roketi atıldığını ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını yazdı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yaptığı arama sonucunda bölgede roket rampası bulunduğu belirtildi.


Bağdat, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
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