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Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı
7 saat önce
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üsse saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel medya, havalimanı ve çevresine 4 Katyusha roketi atıldığını ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını yazdı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yaptığı arama sonucunda bölgede roket rampası bulunduğu belirtildi.
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