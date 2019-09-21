Son Dakika Haberleri: Bağdat, IKBY'nin ihraç ettiği petrolü araştıracak
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Bağdat, IKBY'nin ihraç ettiği petrolü araştıracak

1 saat önce

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatı gelirlerinin incelenmesi için bir komite kurdu.

Bağdat, IKBY'nin ihraç ettiği petrolü araştıracak, System.String[]

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatı gelirlerinin incelenmesi için bir komite kurdu.

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Enerji ve Petrol Komisyonu toplantısında IKBY'nin petrol ihracatı meselesi görüşüldü.

Toplantıda, IKBY'den ihraç edilen petrolün miktarı ile gelirinin araştırılması için 7 üyeden oluşan bir komite kurulması kararı alındı.

Kurulan komitenin konuyla ilgili hazırlayacağı raporu 7 gün içerisinde meclis başkanlığına sunması bekleniyor.

Irak merkezi yönetimi, IKBY'nin günlük 250 bin varil petrol ihraç ettiğini, bunun gelirlerini Bağdat'la paylaşmadığını ifade ediyor.

Irak Bölgesel Yönetimi, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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