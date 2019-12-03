Bağdat ile Erbil 2020 bütçesinde nihai anlaşmaya vardı

Irak'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 2020 bütçesinde nihai anlaşmaya vardığı bildirildi.

IKBY Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin, 2020 bütçesine ilişkin merkezi hükümetle başkent Bağdat'ta görüşen heyet ile Erbil'de bir araya geldiği ifade edildi.

IKBY'nin 2020 yılındaki bütçe payı konusunda merkezi yönetim ile nihai anlaşma sağladığı aktarılan açıklamada, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

IKBY'nin ilk kez merkezi yönetimin bütçe tasarısının hazırlığında yer aldığı vurgulanan açıklamada, Meclise sunulacak bütçeye tüm milletvekillerinden destek istendi.

Irak Petrol Bakanı Samir el Gadban geçen hafta yaptığı açıklamada, iki taraf arasında ön anlaşmaya varıldığını belirterek, "Şu anda ön anlaşma yapıldı. Nihai anlaşma da yakındır. Anlaşmaya göre, Ocak 2020'den itibaren IKBY'nin çıkardığı günlük 250 bin varil petrol, Irak Devlet Petrol Pazarlama şirketine (Somo) teslim edilerek, Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden Akdeniz'e ihraç edilecek." ifadesini kullanmıştı.

Ön anlaşma uyarınca IKBY'nin, 250 bin varil petrol teslim etme karşılığında bütçeden yüzde 13 pay alması öngörülüyordu.

Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar

Erbil yönetiminin 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerginlik, Nuri el-Maliki hükümetinde IKYB'nin bütçedeki payının kesintiye uğramasıyla daha da tırmandı.

Yine 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandum nedeniyle Bağdat ile ilişkilerinde ciddi darbe aldı.

Yaklaşık 5 yıldır çözüme kavuşamayan Bağdat-Erbil hattındaki sorunlar, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin döneminde bir yumuşama sürecine girdi.

Irak'ta 1 Ekim'de hükümet karşıtı gösterilerin başlamasıyla, taraflar arasında yürütülen petrol ve bütçe meselesine dair görüşmeler kısa süreliğine ara verildi. Bütçe görüşmeleri, gösterilerden dolayı verilen aranın ardından geçen hafta IKBY heyetinin Bağdat'a gitmesiyle yeniden başlamıştı.