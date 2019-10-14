Son Dakika Haberleri: Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden
Son Dakika Güncel Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden

Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden

1 saat önce

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata, başkent Bağdat'ın yeni valisi oldu.

Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden, System.String[]

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata, başkent Bağdat'ın yeni valisi oldu.

Bağdat Vilayet Meclisi, hükümet karşıtı gösteriler sırasında istifa eden Felah el-Cezayiri'nin yerine geçecek yeni valiyi seçmek için toplandı.

Toplantıda yapılan oylama sonucunda Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata oy çokluğuyla Bağdat Valisi seçildi.

Valilik görevinden 6 Ekim'de istifa eden Cezayiri de yine Maliki liderliğindeki koalisyonun üyesiydi.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süresince hükümet karşıtı gösterilere sahne olmuştu.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var
HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:49:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]