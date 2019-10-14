Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata, başkent Bağdat'ın yeni valisi oldu.

Bağdat Vilayet Meclisi, hükümet karşıtı gösteriler sırasında istifa eden Felah el-Cezayiri'nin yerine geçecek yeni valiyi seçmek için toplandı.

Toplantıda yapılan oylama sonucunda Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata oy çokluğuyla Bağdat Valisi seçildi.

Valilik görevinden 6 Ekim'de istifa eden Cezayiri de yine Maliki liderliğindeki koalisyonun üyesiydi.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süresince hükümet karşıtı gösterilere sahne olmuştu.