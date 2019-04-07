Son Dakika Haberleri: Bağdat, Irak Topraklarının İran'a Saldırı İçin Kullanılmasına İzin Vermeyecek"

Bağdat, Irak Topraklarının İran'a Saldırı İçin Kullanılmasına İzin Vermeyecek"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, başkent Tahran'da Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bağdat, Irak Topraklarının İran'a Saldırı İçin Kullanılmasına İzin Vermeyecek
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, başkent Tahran'da Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki günlük ziyaret için Tahran'a gelen Abdulmehdi ile Cihangiri, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler ile bölge meselelerini görüştü.

ABD yaptırımlarının iki ülke ilişkilerini etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Cihangiri, yaptırımların bazı kısıtlamalara neden olduğunu ancak bunun yanında iş birliğini geliştirmek için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İran ile Irak arasında son süreçte ekonomik, siyasi, enerji ve muhtelif konularda imzalanan anlaşmaların önemine işaret eden Cihangiri, "İran ile Irak güzel anlaşmalar imzaladı. Bu gelişme, ABD'nin düşmanlığına rağmen İran ile Irak'ın tüm alanlarda ilişkilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarına dair bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi de Şattülarap su yolunun yaklaşık 40 yıldan bu yana temizlenmemesinin iki ülkeye de zarar verdiğini belirterek, bu konuda imzalanan anlaşmanın hem İran'a hem de Irak'a yarar sağlayacağını kaydetti.

Irak'ın, komşularıyla iyi ilişkilere sahip olmak istediğini, bu doğrultuda problemlerin de ortak çabalarla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, " Bağdat, Irak topraklarının İran'a saldırı için kullanılmasına izin vermeyecek. İran'a karşı yaptırımların da bir parçası olmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, iki günlük ziyaret için dün geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülke lideri Ali Hamaney ile de görüşmüştü.

Abdulmehdi'ye ziyaretinde Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Su Kaynakları Bakanı Cemal el-Adili, Elektrik Bakanı Luay el-Hatip, Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyaz ile Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi ve milletvekilleri eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:19 Kaynak: AA

Tahran, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel
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