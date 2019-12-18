Bağdat, Osmanlıdaki kimliğiyle konuşulacak - Son Dakika
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Bağdat, Osmanlıdaki kimliğiyle konuşulacak

6 saat önce

İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan Bağdat, Osmanlı asırlarındaki kimliğiyle "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu"nda ele alınacak.

Bağdat, Osmanlıdaki kimliğiyle konuşulacak, System.String[]

İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan Bağdat, Osmanlı asırlarındaki kimliğiyle "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu"nda ele alınacak.

Parlak tarihi devirlere ev sahipliği yapmış olan Bağdat'ın en önemli dönemlerinden birisi de Osmanlı asırları... Kanuni Sultan Süleyman'ın 1535'te Bağdat'a girmesi ile başlayan ve 1917 yılında İngilizlerin Bağdat'ı işgali ile sonuçlanan bu süreç, Osmanlı Bağdat'ı olarak adlandırılıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM), İmam-ı Azam Ebu Hanife İlim ve Araştırma Vakfı, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle düzenlenecek "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu", Osmanlı Bağdat'ının son dönemine odaklanıyor.

Üniversitenin Üsküdar Yerleşkesi'nde 26-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda hem en az ele alınan hem de Modern Irak'ı hazırlayan dönem olması nedeniyle 1831-1917 dönemi üzerine hazırlanan bildiriler tartışmaya sunulacak. Söz konusu dönem; idari, askeri, sosyo-ekonomik hayat, ilmi ve kültürel gelişmeler, sosyal problemler, eğitim ve kurumlar, dini müessesler, matbuat gibi konular üzerinden değerlendirilecek. Sunulan bildiriler sempozyumun ardından kitap haline getirilecek.


Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:05 Kaynak: DHA
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