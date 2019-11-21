Bağdat protestolarında bir gecede 2 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gerçekleştirilen protesto gösterisinde 2 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.



Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolarda şiddet tırmanıyor. Başkent Bağdat'ta yüzlerce kişi dün akşam saatlerinde bir kez daha sokaklara akın etti. Irak güvenlik güçleri ile eylemciler arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri eylemcileri, eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Yetkililer, dün gece yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 38 kişinin de yaralandığını açıkladı. Can kayıplarının biber gazının direkt olarak kafalarına isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Eylemcilerden birinin Sinak Köprüsü yakınlarında diğerinin ise Ahrar Köprüsü yakınlarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastane kaynakları, bazı eylemcilerin gerçek mermi nedeniyle yaralandığını duyurdu.



Başkent Bağdat ve diğer kentlerde gerçekleştirilen eylemlerde, protestoların başladığı 1 Ekim'den bu yana en az 300 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi. - BAĞDAT