Bağdat sokaklarında sessizlik hakim - Son Dakika

Irak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle başkent Bağdat'ta sessizlik hakim oluyor.



Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs pandemisinde bilanço artmaya devam ederken, birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüsün yayıldığı Irak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin 1 1 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından başkent Bağdat'ta sokaklar boş kaldı. Toplam 547 kişide korona virüs tespit edilen ülkede geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Yardımcısı Velid el-Hilu'nun da virüse yakalandığı açıklanmıştı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de korona virüs nedeni ile uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı 1 Nisan'a kadar uzatıldı.



Irak'ta korona virüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti. - BAĞDAT