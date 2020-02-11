Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika
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Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı

6 saat önce

Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdıIrak (DHA) ? Bağdat'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı.

Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı

Irak (DHA) ? Bağdat'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı. En son 2008 yılında kısa süreli olarak kar yağışına maruz kalan şehirde soğuk havanın etkisinin yarın sona ereceği belirtildi.

Ülkenin kuzey kesimlerinde sıkça görülen kar, Bağdat ve çevresinde uzun yıllardır görülmüyordu. Sabah uyanan Bağdatlılar sokağa çıkarak bol bol fotoğraflar çekti.

Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı

Bağdat, Irak, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
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