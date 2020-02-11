Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika

Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı
6 saat önce
Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdıIrak (DHA) ? Bağdat'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı
Irak (DHA) ? Bağdat'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı. En son 2008 yılında kısa süreli olarak kar yağışına maruz kalan şehirde soğuk havanın etkisinin yarın sona ereceği belirtildi.
Ülkenin kuzey kesimlerinde sıkça görülen kar, Bağdat ve çevresinde uzun yıllardır görülmüyordu. Sabah uyanan Bağdatlılar sokağa çıkarak bol bol fotoğraflar çekti.
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