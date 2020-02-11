Bağdat'ta 12 yıl sonra yeniden kar yağdı - Son Dakika
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Bağdat'ta 12 yıl sonra yeniden kar yağdı

6 saat önce

Irak'ta soğuk hava dalgasının başkent Bağdat'ı etkisi altına almasıyla 12 yıl sonra ilk kez kar yağdı.

Bağdat'ta 12 yıl sonra yeniden kar yağdı, System.String[]

Irak'ta soğuk hava dalgasının başkent Bağdat'ı etkisi altına almasıyla 12 yıl sonra ilk kez kar yağdı.


Irak'ta soğuk hava dalgası başkent Bağdat ve çevredeki şehirleri etkisi altında aldı. Bağdat'ta 12 yıl sonra ilk kez yağan kar, sokakları beyaza bürüdü. Ülkenin güneyindeki Necef ve Kerbela'da kar yağışı görülürken, kuzeydeki Musul, Duhok ve Süleymaniye kentlerinin yanı sıra ülkenin batısında da kar yağdı.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise kar yağışı nedeniyle bir gün resmi tatil edildi. - ERBİL

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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