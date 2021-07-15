Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit olanlar Irak'ın başkenti Bağdat'ta dualarla anıldı.

15 Temmuz şehitleri için Bağdat'taki İmam-ı Azam Külliyesi'nde akşam namazını müteakip hatim duası edildi. Etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve büyükelçilik personeliyle Iraklı vatandaşlar katıldı.

Duanın ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna hayır yemeği dağıtıldı.

İmam-ı Azam Külliyesi'nde ayrıca 15 Temmuz gününe özel fotoğraf sergisi de açıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Güney, "15 Temmuz şehitleri için ve acı hatıraları tekrar hatırlayıp bir daha yaşanmaması için dua etmeye geldik. İmam-ı Azam Camii bize ev sahipliği yaptı." dedi.

İmam-ı Azam Camii'nin Irak'ın ve İslam aleminin en önemli dini yerlerinden biri olduğunu ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Biz bir anlamda ön karakol görevi yaptık. Biz yaşadık bu acı günü İslam alemi yaşamasın. İslam kisvesi altında darbe teşebbüsünde bulunan bir terör örgütüyle (FETÖ) karşılaşmıştık. Bunun tekrarlanmaması lazım. Tüm terör örgütleriyle İslam ve başka adları kullansa da mücadeleyi beraber yapmamız lazım."

"Mesajımız, Irak'ın istikrarı ve bütünlüğü"

Büyükelçi Güney, Türkiye olarak Irak'ta hiçbir şekilde mezhepsel ve etnik fark gözetmediklerini vurgulayarak, "Anlayışımızda Şiilik-Sünnilik yok, İslam dini vardır. Kerkük ve Necef'e gittim. Irak çok toplumlu ve dinli bir halka sahip. Bu halkın bir arada istikrarlı ve barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Mesajımız; kesinlikle Irak'ın istikrarı ve bütünlüğü. Irak'ın ekonomik refahı ve siyasal bütünlüğü de önemlidir." diye konuştu.