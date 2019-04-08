Bağdat'ta 16 Yıldır Kapalı Olan Tiyatro Salonu Halka Açıldı
13 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de, 2003'ten beri güvenlik gerekçesiyle kapalı olan Mansur Tiyatro Salonu, halka açıldı.
Irak
'ın başkenti Bağdat
'taki Yeşil Bölge'de, 2003'ten beri güvenlik gerekçesiyle kapalı olan Mansur Tiyatro Salonu, halka açıldı. Açılış törenine Irak Kültür Bakanı Abdulemir Hamdani, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali
el-Hekim ve ülkedeki bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı. Irak Kültür Bakanı Abdulemir Hamdani, açılı töreninde konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:22 Kaynak: AA
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