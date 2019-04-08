Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta 16 Yıldır Kapalı Olan Tiyatro Salonu Halka Açıldı

Bağdat'ta 16 Yıldır Kapalı Olan Tiyatro Salonu Halka Açıldı

13 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de, 2003'ten beri güvenlik gerekçesiyle kapalı olan Mansur Tiyatro Salonu, halka açıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de, 2003'ten beri güvenlik gerekçesiyle kapalı olan Mansur Tiyatro Salonu, halka açıldı. Açılış törenine Irak Kültür Bakanı Abdulemir Hamdani, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve ülkedeki bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı. Irak Kültür Bakanı Abdulemir Hamdani, açılı töreninde konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:22 Kaynak: AA

Irak, Bağdat, Güncel
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