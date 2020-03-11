Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı - Son Dakika

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Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Saddam rejimin çökmesi ardından yaşanan güvenlik ihlalleri nedeniyle 17 yıldır trafiğe kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Saddam rejimin çökmesi ardından yaşanan güvenlik ihlalleri nedeniyle 17 yıldır trafiğe kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı.
Bağdat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Ebu Deşir bölgesindeki Neft caddesinin 2003'ten bu yana ilk kez trafiğe açıldığını duyurdu.
Cadde üzerindeki beton barikatların kaldırıldığı belirtilen açıklamada caddeyi temizleme çalışmaların başladığı ifade edildi.
Bağdat'ta 2003'te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından terör ve şiddet olayları yaşanmıştı. Terör saldırıların önlemek amacıyla kapatılan birçok yol son yıllarda yeniden açılmaya başlandı. - ERBİL
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