Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı - Son Dakika

Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Saddam rejimin çökmesi ardından yaşanan güvenlik ihlalleri nedeniyle 17 yıldır trafiğe kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı.

Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Saddam rejimin çökmesi ardından yaşanan güvenlik ihlalleri nedeniyle 17 yıldır trafiğe kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı.


Bağdat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Ebu Deşir bölgesindeki Neft caddesinin 2003'ten bu yana ilk kez trafiğe açıldığını duyurdu.


Cadde üzerindeki beton barikatların kaldırıldığı belirtilen açıklamada caddeyi temizleme çalışmaların başladığı ifade edildi.


Bağdat'ta 2003'te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından terör ve şiddet olayları yaşanmıştı. Terör saldırıların önlemek amacıyla kapatılan birçok yol son yıllarda yeniden açılmaya başlandı. - ERBİL

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:02 Zeytinburnu'nda işyerinde yangın (1)
22:02 Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi
22:01 ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)
21:58 Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri
21:57 ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]