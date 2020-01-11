Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı

6 saat önce

BAĞDAT (İHA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 kişi yaralandı.

Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı, System.String[]

BAĞDAT (İHA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 kişi yaralandı.


Irak'ta güvenlik güçleri yaptığı açıklamada, başkent Bağdat'ın doğusundaki el-Meştel bölgesindeki bir market yakınlarında meydana gelen patlamada 1'i kadın olmak üzere 2 kişinin yaralandığını belirtirken, el-Gadir semtinde ise bombalı bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığını kaydetti. Bir diğer patlama ise başkentin doğusundaki el-Belediyat bölgesinde yaşandı. Yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 1 kadının yaralandığı belirtilirken, Bağdat'ın güneyindeki el-Amil bölgesinde kalabalık bir grubu hedef alan patlamanın ise 2 kişinin yaralanmasına neden olduğunu kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelere sevk edildiğini belirtilirken, güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı ifade edildi.


Patlamaları henüz hiçbir taraf üstlenmezken, Iraklı yetkililer bu gibi terör saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılların arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor. - BAĞDAT

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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