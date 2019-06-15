Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü
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Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü

2 saat önce

Bağdat'ın merkezinde ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü, System.String[]
Bağdat'ın merkezinde ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik İletişim Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın merkezindeki el-Cadiriye bölgesindeki bir eve katyuşa türü bir füze düştü. Füze tahribata yol açmadı. Açıklamada konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.
Öte yandan bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füzenin üzerine düştüğü ev, Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:55 Kaynak: AA
Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Politika
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