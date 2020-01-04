Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı - Son Dakika

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına havan topuyla saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına havan topuyla saldırı düzenlendi.


Bağdat polis kaynakları, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin de bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarındaki Cadiriye bölgesine 2 havan topu düştüğünü belirterek, saldırıda 3 sivilin yaralandığını aktardı.


Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran intikam alma yemini etmişti. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı
ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! Ortadoğu'ya saldırı gemisi ve deniz piyadesi gönderiyor Çankırı'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
02:58 Trump: İran'a ait 52 hedef tespit ettik - Son Dakika Haber
02:55 Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
01:57 85 metre takla atan otomobil, dereye düştü: 1 ölü - Son Dakika Haber
01:00 ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! Ortadoğu'ya saldırı gemisi ve deniz piyadesi gönderiyor - Son Dakika Haber
00:58 Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika Haber
23:33 ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 03:21:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]