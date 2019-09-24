Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı
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Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı

48 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına havan topuyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına havan topuyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge'de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 adet havan topu atıldı.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge'de söz konusu Büyükelçiliğe yakın iki askeri kontrol noktasının, araç geçişlerine de kapatıldığı ifade edildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına daha önce de havan topuyla saldırılar düzenlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı
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