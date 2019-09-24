Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı düzenlenmesi
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Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı düzenlenmesi

1 saat önce

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kullandıkları hiçbir tesisin bombalanmadığını bildirerek, kendilerini savunma hakkını saklı tuttuklarını duyurdu.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı düzenlenmesi, System.String[]

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kullandıkları hiçbir tesisin bombalanmadığını bildirerek, kendilerini savunma hakkını saklı tuttuklarını duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'taki son saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmedi. ABD veya koalisyon güçleri tarafından kullanılan hiçbir tesis bombalanmadı." ifadesine yer verildi.

Koalisyonun "Söz konusu olayı Irak güvenlik güçlerindeki ortakları kadar ciddiye aldığı" aktarılan açıklamada, koalisyon güçlerini koruma konusunda hızlı bir şekilde hareket ettikleri için güvenlik güçlerine teşekkür edildi.

"ABD personeline veya tesislerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça belirttik. Koalisyon güçleri de kendini savunma hakkını saklı tutuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak hükümetinin çağrısıyla burada olduğu ve talep edildiği sürece üzerine destek vermeye devam edeceği aktarıldı.

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 adet havan topu atıldığı bildirilmişti.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge'de söz konusu Büyükelçiliğe yakın iki askeri kontrol noktasının araç geçişlerine de kapatıldığı ifade edilmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına daha önce de havan topuyla saldırılar düzenlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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