Bağdat'ta askeri araca bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Bağdat Operasyon Komutanlığı'na ait bir askeri araca yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Operasyon Komutanlığına ait bir askeri aracın başkentin kuzeyindeki el-Tarımiye bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıda hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, patlama sonucu bir binbaşı ile bir askerin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer, bu gibi terör saldırılarının arkasında 2014-2017 yılları arasında ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor. 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarılan örgütün son aylarda artan terör saldırıları dikkat çekmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)