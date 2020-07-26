Bağdat'ta askeri üste patlama - Son Dakika

Bağdat'ta askeri üste patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan askeri üste patlama meydana geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan askeri üste patlama meydana geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü'nde patlama meydana geldi. Üsten yükselen dumanlar Bağdat'ın birçok yerinden görülürken, patlamanın üssün cephaneliğinde meydana geldiği iddia edildi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, tarafından yapılan açıklamada Bağdat'ın güneyinde yer alan el-Seyidiye bölgesindeki Sakar askeri üssünde art arda 2 patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Güvenlik Ağı, patlamaya ilişkin detaylı bilginin verileceğini aktardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu - Hamad Alnajjar/İHA)

Bağdat'ta askeri üste patlama

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta askeri üste patlama - Son Dakika
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