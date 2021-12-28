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Bağdat'ta askeri üste yangın - Son Dakika

Bağdat'ta askeri üste yangın

28.12.2021 18:22
Bağdat'ta askeri üste yangın

Irak'ın başkenti Bağdat'taki el-Sakar askeri üssünde çıkan yangında can kaybı olmadığı açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki el-Sakar askeri üssünde çıkan yangında can kaybı olmadığı açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan el-Sakar askeri üssünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Can kaybının olmadığı yangının, el-Dore bölgesinde yer alan üsteki yatakhanede çıktığı belirtilirken itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Bağdat'ın güneyinde yer alan el-Sakar askeri üssünde 2020 yılında bir patlama meydana gelmiş 1 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi de yaralanmıştı. - ERBİL

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Bağdat, Yangın, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta askeri üste yangın - Son Dakika


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