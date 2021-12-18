"Barışın Evi Bağdat Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 10'uncu "Barışın Evi Bağdat Festivali" gerçekleştirildi.

Bir grup gencin başkent Bağdat'ta Dicle Nehri kenarındaki Ebu Nuas Park'ında düzenlediği festivalde, resim ile fotoğraf sergisinin yanı sıra çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlik yer aldı.

Etkinlik alanına kurulan sahneye çıkan genç sanatçılar, milli ve son dönemde ülkede popüler olan şarkıların yanı sıra Türkçe şarkılar da seslendirdi.

-"Bağdatlı gençler olarak bu şehre barışı yeniden getirebiliriz"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan festival organizatörlerinden Ömer Mahmut, Bağdatlı gençler olarak festival projesine ilk 2011 yılında başladıklarını ifade etti.

Mahmut, "3 ay önce çalışmasına başladığımız bu festival ile Bağdat'ı barışın evi olarak yansıtmak ve ülkedeki genç yeteneklerin keşfedilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bağdatlı gençler olarak bu şehre yeniden barışı getirebiliriz."dedi.

Herhangi bir partiye bağlı olmadıklarına, bağımsız çalıştıklarına dikkati çeken Mahmut, etkinlikte resim, fotoğraf, sosyal medya ve diğer birçok sosyal alanda faaliyet gösteren genç takımların bulunduğunu söyledi.

Bağdatlı Kabes Hamid de bu festival çalışmalarını desteklediklerini ifade ederek, şiddet yorgunu başkentte az bulunan bu tür etkinliklere ilginin fazla olduğunu kaydetti.

Bağdatlıların ilgisinin yoğun olduğu festivalde yoğun güvenlik önlemleri alındı.