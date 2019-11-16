Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü 20 yaralı
Son Dakika Güncel Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü 20 yaralı - Son Dakika

Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü 20 yaralı

6 saat önce

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü 20 yaralı, System.String[]

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bağdat'ta Tahrir Meydanı girişinde göstericilerin yoğun olduğu alana park edilen bombalı aracın patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Patlama anı

-Patlama sonrası

-Aracın görüntüsü

-Çevredeki kalabalık


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:12:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü 20 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]