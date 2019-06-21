Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
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Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

22 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bağdat'ın doğusundaki Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Irak, Bağdat, Güncel
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