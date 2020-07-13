Bağdat'ta DEAŞ'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bağdat'ta DEAŞ'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ordusunun dün gerçekleştirdiği askeri operasyonda DEAŞ'lı 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Irak ordusunun dün gerçekleştirdiği askeri operasyonda DEAŞ'lı 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ın güneybatısında yürütülen özel nitelikli bir operasyona, uluslararası koalisyondan insansız hava araçlarının da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, başkentin güneybatısındaki Maamra Zeydan köyünde yürütülen operasyonda intihar timinden oldukları belirlenen DEAŞ'lı 5 teröristin abluka altına aldığı, ardından da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, operasyonda ordu ve İçişlerine bağlı istihbarattan olmak üzere 2 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 02:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta DEAŞ'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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