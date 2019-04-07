Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Dicle Nehri'nin Taşması Sonucu Tesisler Su Altında Kaldı

Bağdat'ta Dicle Nehri'nin Taşması Sonucu Tesisler Su Altında Kaldı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin taşması sonucu turistik tesisler su altında kaldı.

Bağdat'ta Dicle Nehri'nin Taşması Sonucu Tesisler Su Altında Kaldı, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin taşması sonucu turistik tesisler su altında kaldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyinden gelen baraj suları ve şiddetli yağmurlar nedeniyle Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu El-Kurayat, El-Azamiye ve El-Kerade bölgelerindeki turistik tesisleri, yıllar sonra ilk kez su bastı.

Bağdat Emniyet Teşkilatı'nda görevli Yüzbaşı Polis Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin tam ortasından geçen Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle turistik tesislerde büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetinin Vali Yardımcısı Adil ez-Zırkani de yaptığı yazılı açıklamada, nehir kıyısında yer alan Um el-Vefa köyünün su altında kalma riskine karşı tahliye edildiğini bildirdi.

Bağdat yönetimi, geçen hafta şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketi riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasıt vilayeti sakinlerine uyarıda bulunmuştu.

Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu şekilde açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:47 Kaynak: AA

Irak, Bağdat, Dicle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Seçmen Taşındığı İddiasıyla İtiraz Etti, Muhtarlık Seçimini İptal Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Dicle Nehri'nin Taşması Sonucu Tesisler Su Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]