Bağdat'ta doktorlar, virüs tedavisi tamamlanan ilk hastayla selfie çektirdi - Son Dakika
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Bağdat'ta doktorlar, virüs tedavisi tamamlanan ilk hastayla selfie çektirdi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hastanede başhekim ve doktorlar, korona virüsü tedavisi görerek taburcu olan ilk hastayla selfie çekti.

Bağdat'ta doktorlar, virüs tedavisi tamamlanan ilk hastayla selfie çektirdi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hastanede başhekim ve doktorlar, korona virüsü tedavisi görerek taburcu olan ilk hastayla selfie çekti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Kerh Hastanesinde korona virüsü nedeniyle tedavi gören bir hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Hastane başhekimi ve doktorlar da taburcu olan ilk hastayla selfie çekildi. Başhekim Casib Latif Ali Hecami çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Korona virüsüne yakalanan ilk hastamız iyileştikten sonra taburcu oldu" notuyla paylaştı.

Irak'ta tamamı İran'dan gelen ve korona virüsü taşıyan 41 kişi bulunuyor. Bağdat'ta 2 ve Süleymaniye'de 1 olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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