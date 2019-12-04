Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 9 güvenlik görevlisi yaralandı
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Bağdat'ta el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 9 güvenlik görevlisi yaralandı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Merkez Bankası yakınında düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 4'ü ağır 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Bağdat'ta el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 9 güvenlik görevlisi yaralandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Merkez Bankası yakınında düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 4'ü ağır 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın tarihi Reşid Caddesi'ndeki Merkez Bankası yakınlarında el bombalı saldırı düzenlendi.

Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırı sonucu 4'ü ağır 9 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Olayın meydana geldiği Reşid Caddesi, 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Reşid Caddesi'nde barikatlar kuran göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman protestocuların ölümüyle sonuçlanan olaylar yaşanıyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde en az 460 ölü

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, bugün yaptığı açıklamada ülkede 3'üncü ayına giren hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert de dün yaptığı açıklamada, ekim ayından bu yana protestolarda 400'den fazla kişinin öldüğünü, 19 bin kişinin yaralandığını belirtmişti.

Merkez Bankası, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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