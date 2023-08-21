Bağdat'ta Elektronik Reklam Panolarında Pornografik İçerik Yayınlandı - Son Dakika

Bağdat'ta Elektronik Reklam Panolarında Pornografik İçerik Yayınlandı

Bağdat\'ta Elektronik Reklam Panolarında Pornografik İçerik Yayınlandı
Son Güncelleme: 21.08.2023 14:34

Irak yetkilileri, Bağdat'taki elektronik reklam panolarını, pornografik görüntülerin bir ekran üzerinde yayınlandıktan sonra kapattı. Yerel medya, başkentteki yayın panolarından geçenlere yetişkin içeriğin yayınlandığını bildirerek bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını aktardı. Elektronik reklam panoları, Pazar günü kapatıldı ve 'Irak güvenlik makamları, başkent Bağdat'taki kamusal alanlarda reklam gösteren ekranları geçici olarak kapatmaya karar verdi, çünkü elektronik olarak hacklenip ahlaki olmayan videolar kamusal alanda görüntülendi' denildi. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama, yetişkin içeriğin merkezi Bağdat'ta yoğun bir arter olan Uqba bin Nafeh Meydanı'ndaki bir ekranda yayınlandığını belirtti. Bakanlık Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 'Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, yargı izinlerini alarak ve saha çalışması, denetim ve gözetim kameralarının izlenmesi yoluyla, hackleme işlemini gerçekleştiren sanığı gözaltına almayı başardı' dedi. Açıklama, 'ön incelemeler' sonrasında sanığın 'şirket sahibi ile finansal sorunları nedeniyle bu ahlaki olmayan eylemi işlediğini öne sürdüğünü ekledi. Geçen yıl, Irak hükümeti porno sitelerini engellemeyi planladığını duyurdu, ancak bu politikanın ne kadar etkili olduğu belirsizdir. Geçen yıl hükümet, aynı zamanda sosyal medya etkileyicilerine sıkı önlemler aldı.

Irak yetkilileri, Bağdat'taki elektronik reklam panolarını, pornografik görüntülerin bir ekran üzerinde yayınlandıktan sonra kapattı. Yerel medya, başkentteki yayın panolarından geçenlere yetişkin içeriğin yayınlandığını bildirerek bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şehrin en kalabalık noktasındaki bir reklam panosunda cinsel içerikli görüntü yayınlanınca tüm panolar kapatıldı

Elektronik reklam panoları, Shafaq News'e göre Pazar günü kapatıldı ve "Irak güvenlik makamları, başkent Bağdat'taki kamusal alanlarda reklam gösteren ekranları geçici olarak kapatmaya karar verdi, çünkü elektronik olarak hacklenip ahlaki olmayan videolar kamusal alanda görüntülendi" denildi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama, yetişkin içeriğin merkezi Bağdat'ta yoğun bir arter olan Uqba bin Nafeh Meydanı'ndaki bir ekranda yayınlandığını belirtti. Bakanlık Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, yargı izinlerini alarak ve saha çalışması, denetim ve gözetim kameralarının izlenmesi yoluyla, hackleme işlemini gerçekleştiren sanığı gözaltına almayı başardı" dedi. Açıklama, "ön incelemeler" sonrasında sanığın "şirket sahibi ile finansal sorunları nedeniyle bu ahlaki olmayan eylemi işlediğini öne sürdüğünü ekledi.

Geçen yıl, Irak hükümeti porno sitelerini engellemeyi planladığını duyurdu, ancak bu politikanın ne kadar etkili olduğu belirsizdir. Geçen yıl hükümet, aynı zamanda sosyal medya etkileyicilerine sıkı önlemler aldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Bağdat, Irak, Hukuk, 3. Sayfa, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Bağdat'ta Elektronik Reklam Panolarında Pornografik İçerik Yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ta Elektronik Reklam Panolarında Pornografik İçerik Yayınlandı - Son Dakika
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