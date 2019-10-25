Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta gece başlayan gösteriler şiddetlenerek devam ediyor
Son Dakika Güncel Bağdat'ta gece başlayan gösteriler şiddetlenerek devam ediyor

Bağdat'ta gece başlayan gösteriler şiddetlenerek devam ediyor

29 dakika önce

Bağdat'ta gece başlayan gösteriler şiddetlenerek devam ediyorIrak, (DHA)- Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestocular iki hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı.

Bağdat'ta gece başlayan gösteriler şiddetlenerek devam ediyor

Irak, (DHA)- Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestocular iki hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı. Protesto gösterilerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bağdat'ta yolsuzluk karşıtı protestolar iki hafta aranın ardından tekrar başladı. Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmek istedi. Polis, Yeşil Bölge'ye girmek isteyen protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, havaya ateş açtı. Gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 195 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, tansiyonu düşürme çağrısı yaparak, önümüzdeki hafta içinde kabine revizyonuna gidileceğini açıkladı. Yolsuzlukla mücadele edeceğini belirten Başbakan Abdulmehdi, 'Yapılan yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele edilecek ve yolsuzluk yapan herkes yargılanacak. Tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları yarı yarıya düşürülecek' ifadelerini kullandı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 149 kişinin öldüğü bildirildi. Bağdat hükümeti, tansiyonu düşürmek için bir dizi reform paketi açıkladı. Reform paketinin açıklanmasının ardından iki haftalığına yatışan gösteriler, Cuma günü tekrardan şiddetlendi.

Bağdat'ta gece başlayan gösteriler şiddetlenerek devam ediyor

Bağdat, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
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