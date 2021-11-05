Bağdat'ta gençler barış için koştu - Son Dakika

Irak'taki "Şiddete Karşı Spor Kulübü" tarafından bu yıl Bağdat Barış Maratonu'nun beşincisi gerçekleştirildi.

Başkent Bağdat'ta Dicle Nehri kenarında düzenlenen maratona yüzlerce genç katıldı.

Maratonu düzenleyenlerden Husam Subhi, AA muhabirine etkinliğin başlangıcı ve hedeflerine dair açıklama yaptı.

Subhi, koşu aracılığıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Maratona ilk olarak 2015'te başladık. Geçtiğimiz son 2 yılda yeni tip koronavirüs ve gösteriler nedeniyle koşuya ara verdik. Bağdat koşu maratonunu özellikle 'barış maratonu' adıyla yapıyoruz." dedi.

2015 yılındaki koşuya 450 kişiyle başladıkları bilgisini veren Subhi, bugünkü maratona 1300'den fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Subhi, maratona kadınların da büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

16 yaşındaki yarışmacı Hanin Ali koşuya üçüncü kez katıldığını belirterek, 3 kilometre koştuğunu söyledi.

"Ülkemizde gençler için eğlenceli aktiviteler yok." diyen Ali, maratonun gençlerin psikolojisini iyiye doğru değiştirdiğini ve sosyal etkinlik sevdalısı gençleri bir araya getirdiğini sözlerine ekledi.