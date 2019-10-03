Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Bağdat'ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bağdat'ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta "güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı" verdiğini belirtti.

Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef de AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin genelinde bu sabah saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Kararın başkentteki şiddet olaylarını ve gösterileri kontrol altına almak için Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla alındığını vurgulayan Halef, göstericilerin hala sokaklarda olduğuna dikkati çekti.

Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söyledi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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